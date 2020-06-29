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Коронавирус 12 минут назад

29 июня 202012:35

Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, назвав это хорошей новостью. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

По его словам, организации досуга и отдыха в стране переживают сейчас период подъема, возрождения. Он отметил, что люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни. "Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры", — сказал он.

В начале июня Чернышенко сообщил, что театры, как и во всем мире, будут открываться на последнем этапе снятия ограничений по коронавирусу. Это произойдет осенью.

Работа кинотеатров, театров, музеев, цирков, концертных залов и других учреждений культуры была приостановлена 23 марта в связи пандемией коронавируса.

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