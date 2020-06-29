Летний туристический сезон в России продлится до ноября

В этом году туристический сезон в России начнется позднее, но продлится до октября-ноября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В целом, Дмитрий Чернышенко отметил, что все организации досуга и отдыха возвращаются к нормальной работе после затяжной пандемии коронавируса. Вице-премьер сообщил, что стоимость отдыха в России не выросла — цены на размещения в отелям и санаториях держатся на уровне сезона 2018-2019 годов.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что более 70 регионов страны смогут начать принимать туристов уже с 1 июля.

По словам Мишустина, спрос на услуги туриндустрии начинает расти, но загрузка объектов размещения по России пока колеблется от 20 до 30%. Власти РФ рассчитывают, что отпуск в России в этом сезоне проведут 20-22 миллиона человек.

Для ускорения восстановления турсфера получит поддержку - предусмотрены дополнительные меры в общенациональном плане действий, сказал Мишустин.