В горах Южного Урала туристы обнаружили лунное молоко

В горах Южного Урала туристы обнаружили интересное горное образование под названием лунное молоко. Особенность его в том, что в руках оно становиться жидким. Удивительными фото они поделились в соцсетях.

Лунное молоко было найдено в пещере в Сатке под Челябинском. Спустившись на дно, туристы увидели, что стены покрыты белыми кристаллами, как бы натекающими в разных местах. Это так называемая пещерная плесень, она может образовывать целые реки. Интересно, что при разминании в руках она превращается в жидкость.

До сих пор исследователи бьются над причиной образования лунного молока. Возможно это продукт жизнедеятельности микроорганизма, либо остаточный след от растворения известняка, а может осадок, образованный от растворения коренной породы.

Как информирует ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на каналах "Россия 1" и "Россия 24", первые упоминания о лунном молоке датируются 1546 годы. Лекари давали своим пациентам жидкую форму от дизентерии и диареи. Лунным молоком лечили переломы и кожные язвы. А коровам с помощью этого вещества пытались повысить удои.