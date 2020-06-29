В Японии создан робот, уничтожающий коронавирус излучением

Японские инженеры испытали робота, который очищает помещения от коронавируса SARS-CoV-2 с помощью жёстких ультрафиолетовых лучей. Новинка должна поступить в продажу уже в июле.

Робот под названием UV Buster — детище японской компании Farmroid. Это небольшая платформа на четырёх колёсах, на которой установлена крупная (в рост человека) ультрафиолетовая лампа.

Робот может ориентироваться в помещении самостоятельно, используя алгоритмы компьютерного зрения. Кроме того, им можно управлять дистанционно. При этом система управления подключается к обычному ноутбуку.

Отметим, что в отличие от обычных кварцевых ламп, "оружие" UV Buster испускает не мягкие, а жёсткие ультрафиолетовые лучи. Они эффективнее уничтожают вирусные частицы и микробов.

Напомним, что жёсткое ультрафиолетовое излучение опасно для человека и животных (комнатные растения тоже могут пострадать). Поэтому находиться в помещении, где работает робот, нельзя. Однако как только он закончит работу, в комнату можно заходить безбоязненно: контакт с облучёнными предметами безвреден.

Изначально система разрабатывалась для уничтожения вирусов гриппа. И она хорошо показала себя на этом поприще: достаточно облучать поверхность в течение 2,5 секунды с расстояния в 10 сантиметров, чтобы 99,9% вирусов погибли. Однако в связи с пандемией COVID-19 разработчики решили опробовать своё детище на фронте борьбы с возбудителем этого заболевания — коронавирусом SARS-CoV-2.

Испытания прошли 9 июня 2020 года в больнице Университета Нихон в Токио. До начала теста на стенах и полу помещения медиками регистрировались вирусные частицы SARS-CoV-2. Однако после облучения коронавирус был уничтожен, и это подтвердила независимая экспертиза, выполненная персоналом госпиталя.

Отметим, что в этих результатах нет ничего удивительного. Жёсткий ультрафиолет — мощное оружие для уничтожения вирусов и микробов, и он, так сказать, не спрашивает у патогенов паспорт.

Производители намерены поставить заказчикам первые экземпляры UV Buster уже в июле. Компания принимает заказы от государственных и коммерческих структур, но не от частных лиц (во всяком случае, пока). Это связано с повышенными требованиями безопасности: напомним, что человек, вошедший в комнату во время работы робота, может серьёзно пострадать.

Цена вопроса пока не озвучивается, но в компании заверяют, что она будет демократичной.

"Мы планируем предоставлять наш продукт по более низким ценам, чем иностранные компании, производящие аналогичные продукты", — заявляет представитель компании Кадзуки Иимура (Kazuki Iimura) в материале издания Asahi Shimbun.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о роботе для дезинфекции помещений, разработанном инженерами Сбербанка. Говорили мы и о проекте российского беспилотника-дезинфектора для обработки улиц.