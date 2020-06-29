29 июня 202013:39

В Самарской области появился бык-убийца

В селе Байдеряково под Сызранью на пастуха напал бык. ЧП произошло 28 июня. Животное нанесло 62-летнему мужчине смертельные травмы. Как рассказали местные жители, погибший работал сторожем в местной школе. Об этом сообщает ГТРК "Самара", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

По данному факту сотрудники правоохранительных органов начали проверку. В настоящий момент официальных комментариев по поводу случившегося не поступало.

Текст: ГТРК "Самара"

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