Семья спасла молодого медведя, оказавшегося в озере с пластиковой банкой на голове. Видео

В Сети появились кадры необычной операции по спасению годовалого медведя, оказавшегося в критической ситуации – видео было снято на озере Марш-Миллер в американском штате Висконсин.

В минувшую субботу, 27 июня, семья Харт решила выбраться на вечернюю рыбалку. Приехав на озеро, они обнаружили молодого медведя, плававшего в воде с банкой на голове. Очевидно, хищник попытался добраться до какого-то лакомства, оставшегося в емкости, и застрял.

Люди решил помочь животному – подобравшись к хищнику на лодке, они предприняли попытку снять банку с головы косолапого. Напуганный медведь всячески пытался уклониться от своих спасителей, но в конечном итоге отцу семейства удалось вызволить голову зверя из банки.

После этого медведь бодро поплыл в сторону берега и скрылся в чаще. К счастью, ни спасатели, ни спасенный, не пострадали.