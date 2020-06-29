Мать пятерых детей Мария Порошина "с высоты опыта" сожалеет о разводе с Куценко

В эфире телеканала "Россия 1" Мария Порошина – одна из самых востребованных актрис – признается, что сожалеет о расставании с Гошей Куценко.

Он стал ее мужем еще во времена студенчества, у них родилась дочь. Брак продлился пять лет и рухнул, когда Гоша сам рассказал ей об измене.

Сейчас, с учетом жизненного опыта, говорит Мария, она отреагировала бы на ту ситуацию иначе.

Вторым мужем актрисы стал Илья Древнов. Вместе они прожили 17 лет, в этом браке родились три дочери., но и он распался. Причем, когда Мария была беременна пятым ребенком.

46-летняя Порошина не скрывает, что его отец – не Древнов, но при этом отрицает, что это - женатый партнер Марии по сериалу "Всегда говори "всегда" Ярослава Бойко.

Актеры так долго снимались вместе в этом сериале, что народная молва приписала им роман. Однако и Ярослав, и Мария опровергают любовную связь и говорят, что у них исключительно дружеские отношения.

Сейчас Мария, сыгравшая около сотни ролей в сериалах "Дальнобойщики", "Каменская", "Марш Турецкого", "Челночницы" и многих других, успевает не только активно сниматься, но и практически одна растить пятерых детей.

Какие отношения у нее с Гошей Куценко и Ильей Древновым? Поддерживают ли ее материально отцы детей? Раскроет ли она секрет отцовства пятого ребенка?

Как воспитывал юную Порошину отчим – актер Дмитрий Назаров? Почему Марию не взяли в хореографическое училище и за что отчислили из Школы-студии МХАТ?

Об этом она рассказывает в первой части передачи "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".



Завтра – продолжение беседы с известной актрисой о ее профессиональной и семейной жизни после расставания с Гошей Куценко.