Курс доллара превысил 70 рублей, евро - 79

Курс рубля через два часа после начала торгов в понедельник на Московской бирже заметно уступил перед долларом и евро, откатываясь к минимумам июня.

Если в первый час торгов доллар на Московской бирже подорожал на 15 копеек до почти 70 рублей, евро – на 30 копеек до 78,6 рубля, то согласно данным торгов к 13:00 мск за доллар уже дают 70,1 рубля, а за евро — 79,12 рубля.

Рубль дешевеет из-за снижения продаж валютной выручки российских экспортеров: период выплаты рублевых налогов завершается. Цена нефти чуть подросла к обеду по сравнению с утренними торгами.

Если утром, по данным 11:00 мск европейский эталон Brent стоил около 40,2 доллара, американский WTI – по 37,8 доллара за баррель, то согласно данным торгов в Лондоне к 13:00 мск, за бочку европейской нефти дают 40,8 доллара, а за американской - 38,4 доллара.

Поддержку рублю оказывает и продажа валюты из Фонда национального благосостояния — на сумму примерно по 10 миллиардов рублей в день в эквиваленте.

Кроме этого, в этом году российские компании не так охотно платят дивиденды, поэтому иностранным инвесторам надо меньше покупать долларов для конвертации рублевых дивидендов. Нет и сезоного спроса на валюту со стороны жителей России — зарубежные поездки закрыты.

Российские фондовые индексы к обеду замедлили снижение: индекс МосБиржи, рублевой стоимости российских акций, теряет около 0,3% (утром — 0,8%), индекс РТС, долларовой стоимости акций, снижается на 0,7% (утром — 0,8%).

Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф. Не все с ним согласны: ряд аналитиков допускает укрепление доллара до 73 рублей.

В целом на мировых рынках возможно обесценивание доллара на треть из-за нарастающей второй волны коронавируса в США, крупнейшей экономике мира. Поддержку рублю может оказать и дорожающая нефть, если не будет глобального возврата пандемиии.