Песков: публикации о предложении РФ талибам убивать американцев - абсолютная утка

Информацию, появившуюся в пятницу в газете The New York Times о том, что Россия якобы предлагала афганским боевикам вознаграждение за убийства американских военных, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью и "абсолютной уткой".

Он подчеркнул, что на уровне лидеров двух стран эта тема не поднималась, передает ТАСС.

"Мы лишь еще раз можем выразить сожаление в связи с тем, что когда-то уважаемые мировые СМИ в последнее время не гнушаются публикацией абсолютных уток, что, безусловно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что Трамп уже дал оценку этим публикациям. Отвечая на вопрос, обсуждались ли такие подозрения в адрес РФ лидерами двух стран, Песков сказал: "Нет".

В воскресенье американский президент сообщил в Twitter о том, что американская разведка признала эту информацию недостоверной.

По словам Трампа, газета устроила "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России" для очернения республиканцев.