"Динамо" продлило контракты с Панченко и еще семью игроками

Столичный футбольный клуб "Динамо" продлил до официального окончания нынешнего сезона контракты с 8 игроками. Продлены соглашения с футболистами, чьи контракты истекали 30 июня 2020 года. В частности, в "Динамо" остаются нападающий Кирилл Панченко и находящиеся на правах аренды Сильвестр Игбун и Оскар Хильемарк.

Также за "Динамо" в нынешнем чемпионате продолжат выступать защитник Владимир Рыков, полузащитники Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Жоаозинью и Антон Соснин, сообщает Спортбокс.Ru. Решение по продлению контрактов на более длительный срок будет принято по окончании сезона и будет зависеть от результата: пока "Динамо" занимает седьмое место в чемпионате России.