Туроператоры фиксируют резкий рост спроса на туры в Сочи

Сочи бьет рекорды по популярности у туристов, утверждают эксперты. Ввиду недоступности заграничных курортов, туристические агентства отмечают повышенный спрос на отдых на пляжах Сочи.

Отметим, что на курорте с недавнего времени отменили обязательное представление справки с тестом на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает "Вести Сочи", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Туристы активно потянулись в Сочи сразу после снятия эпидемических ограничений в Краснодарском крае. Начиная с июля, количество заявок на туры растет вплоть до сентября. Прогнозируют туристический сезон аж до ноября. Уже фиксируется дефицит мест в популярных гостиницах, в том числе с питанием и по системе "все включено".

По данным Ассоциации туроператоров России, самыми популярными направлениями отдыха у жителей страны этим летом станут Краснодарский и Ставропольский края, а также Крым. Однако пандемия стала стимулом для развития и других направлений внутри России. Одно из самых привлекательных — это Хакасия. Впервые этим летом в столицу республики Абакан из Москвы будет организована чартерная программа. Перелеты стартуют 19 июля. При повышенном спросе число рейсов может быть увеличено.