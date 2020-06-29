Биржевая цена бензина Аи-95 выросла до нового рекорда

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд в понедельник 29 июня, второй раз подряд, после рекорда в пятницу 26 июня.

Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 29 июня выросла впервые до 57,705 тысячи рублей за тонну (+271 рублей), согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).

Предыдущий рекорд зафиксирован 26 июня в пятницу - 57,434 тысячи рублей за тонну. Максимальные цены обновляются по несколько раз за неделю с июня: начало сезона отпусков и автомобильных путешествий увеличили спрос и цены на АЗС.

Цена Аи-92 после нескольких рекордов ранее в июне и мае, сегодня остается на уровне 50,452 тысячи рублей — вблизи предыдущего исторического максимума 18 июня - 50,463 тысячи рублей за тонну.

При этом, по данным прошлой недели, цены на АЗС в Центральном регионе растут в пределах 15 копеек для Аи-92 и Аи-95 в среднем. В Северо-Западном регионе бензин дорожает быстрее — уже примерно на 30 копеек. На Юге бензин дорожает еще заметней - на 50 копеек, а в Крыму и Севастополе стоимость бензина на АЗС выросла на 1,2-1,5 рубля за литр Аи-95, а литр Аи-92 подорожал на 50 копеек и ценники приблизились к 50 рублям за литр.