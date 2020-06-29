Крупнейший крейсер в мире передадут российскому флоту в 2022 году

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" планируют передать флоту в 2022 году. Об этом заявил глава" "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов, пишет агентство "РИА Новости".

Осенью 2019 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко рассказал, что ремонт корабля завершен на 50%. К заводским испытаниям боевой корабль собираются подготовить в 2020 году.

По данным из отрытых источников, "Адмирал Нахимов" получит новое вооружение. Так, противокорабельный комплекс "Гранит" заменят на универсальные крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые "Циркон". Помимо этого, обновится противовоздушная оборона: на тяжелый крейсер установят модернизированный ЗРК "Форт-М" и зенитные ракетно-артиллерийские системы "Панцирь-М".

"Адмирал Нахимов" – представитель проекта 1144, то есть крупнейших крейсеров в мире. Длина – 251 метр, полное водоизмещение – 26 тысяч тонн, экипаж – свыше 700 человек. Ремонт и модернизация боевого корабля начались в 1999 году.