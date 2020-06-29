Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина

Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область). Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

О поездке в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь Волочкова рассказала в Instagram.

"Замечательное путешествие я совершила в святое место Дивеево! Повстречала светлых и прекрасных людей! Не зная о том, что губернатор Нижегородской области (мне не ведомо его имя), против добра и приезда сюда паломников и верующих людей", – написала танцовщица. При этом Волочкова пожаловалась, что из-за ограничительных мер она не смогла остановиться в отеле.

"Даже в Москве и других городах карантин снят. Мне пришлось ночевать в машине. Слава Богу, она была комфортной", – посетовала она.

Губернатор на это ответил, что не интересуется страницами звезд шоу-бизнеса, но жители Дивеева попросили его обратить внимание на фотографии Волочковой.

"Ко мне обратились жители Дивеева и прислали фото известного человека, позирующего на фоне дивеевских святынь. В селе карантин. И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно?" – написал в своем Instagram Никитин.

Он подчеркнул, что ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, действуют для всех одинаково. Поэтому сотрудники полиции и администрации составили соответствующие протоколы и выписали нарушителям штрафы.

В середине апреля у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря обнаружили коронавирус. С 25 апреля монастырь и поселок, в котором он расположен, находятся на карантине. 11 июня карантин в монастыре отменили, однако в поселке ограничения еще действуют. Как отметил Никитин, в Дивееве "на душу населения зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве", поэтому карантин – необходимая мера.

Всего в Нижегородской области зафиксировано около 17,3 тысячи случаев заражения COVID-19. 229 случаев оказались смертельными, почти 10,7 тысячи человек вылечились.