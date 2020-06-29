"Интер" оставит дортмундскую "Боруссию" и "Реал" без Хакими

Миланский "Интер" близок к подписанию контракта с защитником мадридского "Реала" Ашрафом Хакими, предыдущие два сезона на правах аренды выступавшего за дортмундскую "Боруссию".



Представители миланского клуба находятся в заключительной стадии переговоров со "сливочными" на предмет приобретения марокканского оборонца, сообщает итальянский журналист Николо Скира. Это будет последний шаг для совершения трансфера.



Ранее "нерадзурри" уже согласовали с самим Хакими условия личного договора. Стороны подпишут контракт на пять лет. Предполагается, что футболист обойдется "Интеру" в 40 миллионов евро. 30 июля он пройдет медицинское обследование.



Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Германии Хакими провел за "Боруссию" 32 встречи, отметившись 5 голами и 10 голевыми передачами.