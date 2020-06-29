Мясников рассказал о заговоре в медицине и "чипизации" через вакцинирование

В эфире телеканала "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о "заговоре" в медицине в отношении некоторых лекарств, а также высказал мнение о страхах некоторых людей, будто их "чипируют" через вакцинацию.

В качестве примера "заговора" медиков Мясников привел в пример препарат "Аторвастатин", который изобрела одна из крупнейших в мире международных транснациональных фармакологических компаний.

Как любая фирма, выпускающая новое лекарство, она получила на 20 лет патент на исключительное право его продажи, отмечает врач.

В итоге в течение этих лет утверждалось, что в случае повышения холестерина надо принимать статины, к тому же они помогают укреплять кости, укреплять иммунитет, предотвращать инфаркты, инсульты.

Прошло 20 лет массированного продвижения статинов, в результате чего "Аторвастатин" стал самым продаваемым в мире лекарством, продолжает Мясников.

"К концу вот этой 20-летки, когда патенты уже заканчивали свои действия (а это означает, что многие другие фирмы по миру могут производить это лекарство и, соответственно, многократно падает его цена) пошли сомнения: а нужны ли статины?" – рассказывает врач.

В результате к концу этого 20-летнего периода, по его словам, вышли новые мировые рекомендации, так что теперь простое повышение холестерина не является основанием для применения статинов.

"Теперь мы статины даем, если высокий холестерин плюс высокое давление, плюс еще какой-то фактор риска – курение, допустим, а так мы их не даем", – говорит доктор Мясников.

Далее, продолжает он, было изобретено новое лекарство, которое теперь предлагается ввести в алгоритм для снижения холестерина. "Надо ли говорить, что новое лекарство принадлежало той же фирме, что выпускало "Аторвастатин"? – задает врач риторический вопрос.

Когда такое наблюдаешь, продолжает Мясников, возникает вопрос: мы (врачи) "даем рекомендации, под которые подделываются фармфирмы, или все-таки фармфирмы диктуют исследователям и врачам линию поведения?"

"Это теория заговоров", – добавляет он.

При этом Мясников весьма иронично комментирует страхи тех, кто считает, что их "чипируют" через вакцинацию.

"Для чего вас чипировать? Чтобы какую-то информацию о вас знать? Так вы носите с собой мобильный телефон! Все, что можно, о вас уже знают. Для того, чтобы вами управлять? Слушайте, откуда такое самомнение? Да нами и так манипулирует, кто хочет – жена, кошка, которая мяукает, даже если полная миска еды", — продолжает врач и телеведущий.

Он призывает подумать хорошенько, нужно ли было придумывать какую-то болезнь для того, чтобы потом всех вакцинировать и "чипировать"?

"Что имеется в виду? Что чип помещается через шприц? Но так каждый из нас получает один-два укола, не надо ничего делать. Врачей в поликлинике просто подкупить втихаря, они вам назначат какой-нибудь витамин в мышцу при боли в спине или при головной боли. Любой укол – вот и чипируют вас", — иронизирует доктор.

Он говорит, что в этих страхах нет логики – при желании "чипировать" человечество можно было бы гораздо более простыми способами.

Другое дело, отмечает врач, — то, что "сегодня напугали весь мир", а это – "многомиллиардный рынок (людей), которые напуганы и ждут вакцину" (от нового коронавируса).

"И сейчас мы быстренько что-то слепим и начнем вам давать. И вы все купите. Более того, я вам скажу: она уже готова. Семь транснациональных фармакологических компаний вложили миллиарды денег в разработку вакцины, она уже лежит на складе. Сейчас пройдут испытания, и ее вкинут на рынок", — продолжает Александр Мясников.

На вопрос, почему ее торопятся сделать в России, он объясняет: "Потому что в условиях, когда во всем мире будут фармгиганты распространять свою вакцину, мы должны иметь свою, чтобы не платить денег".

Доктор Мясников напоминает, что напуганный человек- послушный человек: "На дурака не нужен нож, ему немножко подпоешь и делай с ним что хошь", — цитирует врач известную песню.

"Поэтому включаем мозги, думаем, умнеем, и тогда все у нас будет хорошо, а у тех, кто пытается нами манипулировать, – плохо. Но, к сожалению, если не включим, то будет ровно наоборот. Думаем. И все у нас будет хорошо", — советует известный врач.