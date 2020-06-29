29 июня 202016:18

Ссора соседок из-за забора закончилась нападением с вилами

В Пензе две соседки, повздорившие из-за забора у дома, схватились за вилы. У пострадавшей зафиксировали раны и кровоподтеки на руках, ногах и голове. Полицейские задержали нападавшую. Было заведено уголовное дело, однако позже прекращено ввиду примирения сторон.

Ранение хозяйственными вилами получила 62-летняя женщина. Более молодая соседка нанесла их в процессе конфликта, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Раны поверхностные, но множественные, включая верхние и нижние конечности, а также голову. В адрес потерпевшей неслись угрозы убийством в нецензурной форме", — добавили в ведомстве.

На злоумышленницу следователи завели дело, сообщает ГТРК "Пенза", выходящая в эфир на каналах "Россия 1" и "Россия 24". Позже дело закрыли — стороны помирились. Но компенсацию морального вреда  в виде 10 тысяч рублей нападавшей придется выплатить.

"При вынесении решения суд учел, что истице причинены нравственные и физические страдания. Это является основанием для компенсации морального вреда. После прекращения дела ответчица так и не возместила причиненный вред, поэтому сумма увеличилась с 5 до 10 тысяч рублей", — пояснили в прокуратуре.

Текст: ГТРК "Пенза"

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