29 июня 202014:35

Утечка газа могла стать причиной взрыва на северо-востоке Москвы

Утечка газа могла стать причиной взрыва на северо-востоке Москвы

Причиной взрыва в жилой пятиэтажке на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, стала утечка газа, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло днем 29 июня в доме №3 по улице Проходчиков. После взрыва пожар охватил четыре квартиры, локализовать его удалось на площади 150 квадратных метров. В настоящее время огонь потушен. Из квартир вывели семь человек, по неподтвержденной информации, один человек погиб.

"За помощью к медикам обратились уже семь человек. Еще одного ищут внутри горящего дома, возможно, он погиб", — сказал источник "Интерфакса".

По предварительным данным, причиной взрыва, который повредил внутренние перекрытия, могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования.

Всех жильцов дома эвакуировали.

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