Audi отзывает в России сотни автомобилей

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает об отзыве компанией Audi в России 389 автомашин марки А3 и А6, выпускаемых в период с 2017 по 2019 годы.

Причиной отзыва называют отклонения в производстве, из-за чего возможно ошибочное определение координат места нахождения автомобиля блоком управления системы вызова экстренных оперативных служб и, как следствие, некорректная передача информации о координатах транспортного средства при дорожно-транспортном или ином происшествии экстренным оперативным службам.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей сообщат владельцам автомобилей по почте или телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Владельцы также могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На транспортных средствах будут проверены блоки управления с помощью диагностического тестера и, при необходимости, заменены. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.