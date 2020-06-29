Автомобили получат радар, заглядывающий за угол

Инженеры создали радар для автомобилей, позволяющий обнаруживать объекты, скрывающиеся за углом. Разработка призвана сделать дорожное движение гораздо более безопасным для всех участников.

Подробности изложены в научной статье, опубликованной в материалах Конференции по компьютерному зрению и распознаванию образов (CVPR 2020).

Система является модификацией обычного автомобильного радара. Устройство излучает радиоволны, которые отражаются от различных объектов вокруг. Анализируя приходящий отражённый сигнал, компьютер вычисляет, есть ли впереди препятствие. Однако, в отличие от "коллег", он различает не только предметы, находящиеся в прямой видимости, но и скрытые за углом.

Как же новый радар "заглядывает за угол"? Для этого устройство использует фасад здания, припаркованный автомобиль или другой предмет в качестве зеркала. Отразившись от него под нужным углом, луч попадает на перпендикулярную улицу. Если на его пути встречается пешеход, велосипедист или транспортное средство, луч отражается от него и совершает обратный путь к "зеркалу", а от него — к приёмнику радара.

Принцип работы нового радара показан на иллюстрации ниже.

Схема работы радара, позволяющая различать скрывающиеся за углом объекты.

"Это позволяет автомобилям "видеть" скрытые объекты, которые не могут зафиксировать сегодняшние лидарные датчики и датчики на основе видеокамер. Это, например, позволяет беспилотному автомобилю просматривать [улицы], отходящие от опасного перекрёстка",- объясняет соавтор разработки Феликс Хайде (Felix Heide) из Принстонского университета.

Идея выглядит просто, но расшифровать такой трижды отражённый сигнал — очень трудная задача. Недаром все предшествующие автомобильные радары отбрасывали подобные сигналы как бессмысленный шум.

На сей раз инженеры призвали на помощь искусственный интеллект. Он помог извлечь из отражённых лучей нужную информацию.

На данный момент авторы обучили систему распознавать пешеходов и велосипедистов, а также определять направление и скорость их движения. Ожидается, что выявлять автомобили будет значительно проще. Исследователи подчёркивают, что испытания проводились на городских улицах в процессе реального дорожного движения.

Инженеры также отмечают, что их разработка является модификацией серийного автомобильного радара, что несомненно облегчит её внедрение.

"Алгоритмы, которые мы разработали, очень эффективны и подходят для автомобильных систем текущего поколения, — утверждает Хайде. — Таким образом, эту технологию можно будет увидеть уже в следующем поколении транспортных средств".

Тем не менее перед выходом на рынок система должна будет пройти многочисленные дополнительные испытания и сертификацию.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали об автомобилях, заглядывающих за угол перекрёстка с помощью установленных на светофоре камер. Писали мы и камере, использующей для этого рассеяние света. Также мы сообщали о георадаре, который поможет беспилотному автомобилю не съехать с дороги.