Шлепнувший ученицу педагог получил 9,5 года тюрьмы

В Перми учителя приговорили к девяти с половиной годам тюрьмы за то, что он шлепнул ученицу. Суд признал мужчину виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Орджоникидзевского районного суда, помимо тюремного срока педагог получил 1 год и 10 месяцев ограничения свободы. Кроме того, он лишен права заниматься преподавательской деятельностью в течение 10 лет.

Уголовное дело в связи с насилием над школьницей возбудили в апреле 2019 года. В мае нынешнего года его передали в суд. Заседания проходили в закрытом режиме, поскольку в судебном процессе участвовали несовершеннолетние.

По данным местных СМИ, отбывать наказание учитель математики будет в колонии строгого режима. Как сообщило пермское издание КП.Ru, сам педагог считает себя невиновным. В качестве свидетелей со стороны защиты выступили 17 его выпускников: они поддержали учителя по собственной инициативе. Родители нынешних учеников и коллеги осужденного тоже высказались в суде, заявив, что не могут поверить в виновность преподавателя.

Приговор еще не вступил в законную силу.