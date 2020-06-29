Чемпион мира по шахматам определится в 2021 году. Титульный матч будет перенесен

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович сообщил о том, что матч за звание чемпиона мира по шахматам перенесут на 2021 год. Это связано с пандемией коронавируса.



Накануне Вести.Ru также сообщили о том, что турнир претендентов, ранее перенесенный как раз из-за эпидемиологической ситуации в мире, будет доигран в Екатеринбурге осенью 2020 года. Это и сподвигло сдвинуть сроки проведения матча за шахматную корону, которую по-прежнему удерживает норвежец Магнус Карлсен.



Дворкович заявил: "Матч на первенство мира в связи со всеми событиями практически наверняка будет перенесен на следующий год. Неформально мы об этом уже говорили. Формальное же решение, думаю, будет принято в ближайшее время. Рассматриваются варианты с проведением матча и весной, и осенью. Но обо всем будет объявлено позднее", — цитирует главу FIDE ТАСС.