Путин подписал указ о призыве резервистов на сборы

Владимир Путин подписал указ о призыве на сборы в Вооруженные силы, Росгвардию, ФСБ и органы охраны военнослужащих, которые находятся в запасе. Документ опубликован на портале правовой информации.

Также из указа следует, что Правительство РФ и органы исполнительной власти должны обеспечить проведение сборов.

Указ вступает в силу с дня опубликования.