В Ростовской области машина смяла девушку, заметавшуюся на дороге. Видео

Опубликовано видео дорожно-транспортного происшествия с участием 17-летнего пешехода, вечером в минувшую пятницу, 26 июня, угодившего под машину в Шахтах Ростовской области.

Как сообщают местные СМИ, девушка начала переходить дорогу на разрешающий сигнал светофора. В тот момент, когда она пересекала проезжую часть, зеленый свет сменился красным.

Кто-то из водителей просигналил, поторапливая человека, после чего девушка запаниковала и буквально ринулась в сторону тротуара, покинутого несколько секунд назад.

Этот маневр стал полной неожиданностью для мужчины, находившегося за рулем "Лады" – машина наехала на падающего пешехода и протащила его по асфальту.

Пострадавшая отделалась сравнительно легко, но без госпитализации все же не обошлось. Известно, что у нее обнаружены ушибы, ссадины и рваные раны.