Мишустин призвал активнее развивать удаленную занятость

Необходимо активнее поддерживать развитие удаленной занятости, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о рынке труда, которое транслировал ТК "Россия 24".

Количество россиян на удаленке за время самоизоляции и ограничений в экономике увеличилась в 30 раз по сравнению с 1 апреля. "Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает 2 миллиона человек", — уточнил премьер. По данным Минтруда, в период самоизоляции таких сотрудников было в три раза больше — 6 миллионов человек, но после снятия ограничений в экономике многие компании вернули своих сотрудников на рабочие места в офисы.

Удаленная занятость помогла не только во время карантина, но стала удобной для многих, например, у кого есть ограничения по здоровью, маленькие дети. Это вид занятости переспективен для компаний информационных технологий, в ряде программ среднего и высшего образования.

Но для массового и активного внедрения этого формата работы необходимо защитить права людей в соответствии с законом, отметил Мишустин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект "Единой России" об удаленной работе. Формат работы, который стал необходимостью во время пандемии, остается актуальным и после нее, считают авторы инициативы. Сейчас в Трудовом кодексе есть понятие дистанционной работы, однако депутаты хотят его расширить и дополнительно закрепить права работников на удаленке. В законе должны быть предусмотрены полноценная оплата и достаточное время на отдых, заявил первый заместитель руководителя "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев. Также он отметил, что необходимо урегулировать вопросы временного перевода работников на "удаленку" и возможность комбинированной работы – частично в офисе, частично из дома. Также в законопроекте рассмотрен вопрос упрощения документооборота между сотрудником и работодателем.