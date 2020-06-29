Covid-19 в Башкирии: карантин для детских лагерей и режим самоизоляции для пенсионеров

О ситуации с распространением коронавируса в республике говорили на сегодняшнем оперативном совещании, которое возглавил глава региона Радий Хабиров. Оно впервые прошло в дистанционном режиме. Об этом передает ГТРК "Башкортостан", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как заявил Хабиров, эпидемиологические проблем стало меньше. Тем не менее, рано говорить о положительной динамике. В связи с этим, принято решение продлить режим самоизоляции для людей старше 65 лет — еще на две недели. Для всех жителей Башкортостана сохраняется масочный режим.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора школьные и пришкольные лагеря решено пока не открывать. По плану, объекты должны были заработать с 1-3 июля. Сегодня принято решение отложить их открытие до 15 июля. Эту дату пока тоже называют предварительной.

Объявлены нормы проведения Единого государственного экзамена. По новым правилам, в аудитории может находиться максимум 9 человек. Так что увеличено количество кабинетов. К послаблениям режима повышенной готовности относится открытие спортивных учреждений, храмов и мечетий. Кроме того, с 29 июня снят запрет на турпоездки на всей территории Башкортостана.