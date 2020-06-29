Путин и Лукашенко примут участие в открытии Ржевского мемориала

Президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее Лукашенко уже анонсировал встречу с Путиным. По его словам, он планирует не только побывать на открытии мемориала под Ржевом, но и обсудить с российским коллегой вопросы их дальнейшего сотрудничества. Данную информацию подтвердил Дмитрий Песков. Он отметил, что президенты смогут пообщаться отдельно, если Александр Григорьевич приедет на торжественную церемонию.

Инициаторами возведения монумента стали ветераны Великой Отечественной войны. Они обратились в адрес Комитета Союзного государства с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы.

Лучшим архитектурно-художественным решением стал проект скульптора Андрея Коробцова, а также архитектора Константина Фомина. Он представляет собой 25-метровую бронзовую фигуру, возведенную на 10-метровом насыпном кургане.