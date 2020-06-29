Кравцов: голосование по Конституции не мешает проведению пробного ЕГЭ

29 и 30 июня в России проводятся пробные единые госэкзамены. Зачем они нужны и безопасны ли они с точки зрения эпидемиологической обстановки, в эфире телеканала "Россия 24" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, пробный ЕГЭ нельзя назвать нововведением.

"В свое время, когда вводился единый государственный экзамен, были пробные экзамены, которые позволяли посмотреть, насколько система готова, – отметил он. – С учетом того, что в этом году по понятным причинам сроки единого государственного экзамена перенесены на конец июня, то нужно посмотреть, как готова техника к организации ЕГЭ и как соблюдаются требования Роспотребнадзора".

На вопрос о том, не помешают ли друг другу сдача ЕГЭ и процесс голосования по поправкам в Конституцию РФ, министр ответил, что пробные экзамены проходят по плавающему графику. Первый экзамен – по географии, литературе и информатике – состоится 3 июля. При этом голосование заканчивается 1 июля.

"Поэтому период голосования никак не мешает проведению единого государственного экзамена. Наоборот, все те средства, в том числе средства индивидуальной защиты, которые можно будет использовать на едином государственном экзамене, и которые использовались при процедуре голосования, они останутся в образовательных учреждениях", – сказал Кравцов.

Также глава Минпросвещения выразил надежду, что с 1 сентября российские дети пойдут в школу.

"Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя, они тоже хотят увидеть своих учеников, – отметил он. – Понятно, что с учетом ситуации мы усилим меры эпидемиологической защиты, и сегодня такая работа с регионами идет".

Ранее Кравцов неоднократно заявлял, что дистанционное обучение, на которое школы вынуждены были перейти из-за распространения коронавируса, не станет для России новой нормой. Министр выразил надежду, что ученики осенью сядут за парты, а технологии для онлайн-образования можно будет использовать в отдельных случаях.