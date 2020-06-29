Бывший премьер Франции сядет на 5 лет за финансовые махинации

Виновны в растрате государственных средств. Такой вердикт вынес французский суд бывшему премьеру Франции Франсуа Фийону и его жене Пенелопе по делу о ее псевдотрудоустройстве. Экс-глава правительства Франции осужден на пять лет тюрьмы. Правда, три из них — условный срок. Также он получил поражения в правах на 10 лет и не сможет выдвигать себя на выборные должности.

Супруга Фийона Пенелопа приговорена за соучастие в растрате к трем годам условно. Кроме того, супруги оштрафованы суммарно на 375 тысяч евро, сообщает "Интерфакс". Адвокат супругов подал апелляцию. Пока она не будет рассмотрена, французский экс-премьер останется на свободе. Впрочем, чета Фийонов оказалась не в накладе: Пенелопа Фийон получала длительное время зарплату в качестве помощника своего мужа, но никогда помощником не работала. В итоге, виновница Пенелопагейта пополнила семейный бюджет на 831 тысячу 400 евро.

Под раздачу также попал Марк Жуло. Он занимал депутатское кресло Фийона в Нацсобрании – французском парламенте, пока Фийон был премьером. Жуло осужден на два года условно и должен заплатить штраф в 20 тысяч евро.

Скандал возник в ходе предвыборной кампании 2017 года. Франсуа Фийон был кандидатом в президенты правых — "Республиканцев". Сейчас суд установил два факта: первый — миссис Фийон была нанята на бесполезную должность, второй — оплата была непропорциональна выполненной работе.

Французским премьером Франсуа Фийон был при президенте Николя Саркози с 2007 по 2012 годы.