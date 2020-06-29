Российские истребители перехватили американских разведчиков над Черным морем

Российские истребители Су-27 вылетели на перехват американских разведывательных самолетов RC-135 и P-8A Poseidon над Черным морем. Боевые машины ВКС РФ обнаружили шпионов и взяли их на сопровождение, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной. Нарушения государственной границы России не допущено, добавили военные.

Аналогичная ситуация произошла 26 июня. Над Черным морем были замечены RC-135, P-8A и летающего танкера KC-135. Им навстречу вылетел истребитель Су-30. Уточняется, что при появлении российского боевого самолета американские разведчики изменили курс и начали уходить от российских границ.

Самолет RC-135 предназначен для поиска и идентификации источников электромагнитного излучения. Это могут быть, например, радиолокационные станции.

P-8A Poseidon – многоцелевой самолет ВМФ США. Он предназначен для уничтожения подводных и надводных кораблей, а также для разведки. Летательный аппарат может нести торпеды и крылатые ракеты.