Актер из криминальных сериалов ранил жену-актрису ножом в лицо

СМИ сообщили о том, что Владислав Третьяк – актер театра и кино, известный по криминальным сериалам, как "Улицы разбитых фонарей", "Адвокат", "Ментовская сага", "Мент в законе" и другим во время семейной ссоры схватился за нож и ранил в лицо свою жену – актрису Яну Третьяк.

Здоровью ее ничего не угрожает, но она написала заявление в полицию, сообщает телеканал РЕН.

Пара воспитывает двоих детей. О своей личной жизни супруги предпочитают не распространяться.