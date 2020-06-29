Китай создает крупнейшего в мире покупателя нефти

Китайские компании обсуждают финальные детали создания группы для совместной, централизованной закупки нефти на международном рынке.

Среди участников новой мегагруппы — китайские нефтеперерабатывающие госкомпании China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), Sinochem, PetroChina и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Это будет крупнейший покупатель нефти в мире, отмечает Bloomberg. Новый альянс ожидает новых партнеров – частных китайских нефтеперерабатывающих компаний, мелких НПЗ.

Власти Китая и рыночные регуляторы страны уже одобрили создание крупнейшего в мире покупателя нефти — по 5 миллиона баррелей нефти в сутки, или почти половину нефтяного импорта страны. Именно такой объем покупают суммарно все китайские компании новой создаваемой группы. Новая организация поможет им избежать ценовых потерь, настаивать на своих условиях, и получать скидки при большом объеме закупок.

Партнеры планируют вместе подавать заявки на покупку российской и африканской нефти. В июле ожидается первая заявка на покупку сибирской нефти сорта ESPO по трубопроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан" (ВСТО).

Китай первым пострадал от пандемии, но и первым в мире начал восстанавливаться. Россия в апреле стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, для второй по размерам экономики после США. А в мае в стране ускорился рост спроса на топливо — в мае Китай установил новый рекорд импорта нефти — 11,34 миллиона баррелей в сутки, или 47,97 миллиона тонн. Страна стремилась как можно больше покупать и создавать запасы дешевой нефти, но цены быстро выросли в 2 раза после падения с 6 марта 2020 года. Поэтому было решено создать нефтяной мегальянс китайских потребителей топлива.

Китай занимает третье место в мире по потреблению нефти (14 миллионов баррелей в сутки) после США (20 миллионов б/с) и Европы (15 миллионов б/с). Но Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти, как и газа, и один из крупнейших импортеров топлива в мире. Согласно заявкам поставка нефти из России в Китай в июне по сравнению с маем вырастет на 27% до 3,87 миллиона тонн, по сравнению с июнем 2019 года — на 1 миллион тонн.

В 2003 году китайские крупнейшие медеплавильные компании впервые создали такой альянс — China Smelters Purchase Team (CSPT) — для единой ценовой политики при закупке медного концентрата за рубежом. CSPT объединяет свыше десяти китайских компаний совместно закупающих около 80% всего зарубежного медного концентрата для Китая.