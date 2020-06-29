Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

Всероссийская перепись населения, перенесенная из-за пандемии коронавируса, пройдет в апреле 2021 года.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал руководитель Федеральной службы государственной статистики РФ Павел Малков.

Он подчеркнул, что для Росстата это "вполне комфортный срок", поскольку за это время его ведомство сумеет хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию.

Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год.