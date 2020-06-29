Обвиняемому в организации двойного убийства бизнесмену Быкову продлили арест

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову продлили арест до 3 октября. Соответствующее решение вынес Железнодорожный районный суд.

Быкова задержали 7 мая. Предприниматель и экс-депутат заксобрания Красноярского края обвиняется в организации заказных убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Показания на бизнесмена дал другой участник преступления — Владимир Татаренков.



По данным следствия, в июле 1994 года два киллера расстреляли автомобиль, в котором находились Войтенко и Наумов. Первого убийцу приговорили к пожизненному лишению свободы, второй пока находится в розыске. Татаренков получил 13 лет тюрьмы.

Изначально суд принял решение оставить Анатолия Быкова под стражей до 4 июля. Теперь мера пресечения в виде ареста продлена до 3 октября, сообщает РИА Новости.

Ранее Анатолий Быков обратился к президенту России Владимиру Путину из СИЗО. Обвиняемый написал письмо, в котором отметил, что всегда верно служил народу.