Капитан "Ахмата" Уциев пропустит остаток сезона

Грозненскому "Ахмату" придется доигрывать чемпионат России по футболу без своего капитана. Ризван Уциев не сможет выйти на поле в пяти оставшихся встречах.

У 32-летнего футболиста выявлено повреждение паховых колец. Уциеву предстоит операция, которая будет произведена в июне. Текущий чемпионат для Ризвана завершен.

В нынешнем розыгрыше премьер-лиги Ризван Уциев принял участие в 15 встречах. В марте защитник получил травму и во время карантина занимался по индивидуальной программе.