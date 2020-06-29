Следователь признала подтасовку фактов, но люди продолжают сидеть

В эфире телеканала "Россия 1" – попытка разобраться в деле о покушении на убийство 27-летнего Сергея Михайлищева из Перми.

Летним вечером 2015 года на него напали двое мужчин.

Сергею было нанесено больше 10 ножевых ранений. Если бы не случайные прохожие, вызвавшие скорую, он мог бы не выжить.

Мужчину медикам удалось спасти, хотя несколько дней он был между жизнью и смертью.

Уже вскоре появилась версия нападения: ревность. Девушка Олеся, которую и шел встречать с работы Сергей, раньше встречалась с Сергеем Перевощиковым.

Именно его вместе с другом детства Николаем Смирновым приговорили к 11 годам колонии строгого режима за покушение на убийство.

Они уже пятый год отбывают наказание, однако многие в городе уверены: дело было сфабриковано, а следствие велось с грубейшими нарушениями.

В частности, известно, что как минимум три камеры снимали Перевощикова и Смирнова в момент нападения на Михайлищева: в это время друзья шли по улице в магазин.

Смирнов сразу сказал об этом правоохранителям, однако его показания и запись камер к делу приобщены не были.

Это происшествие вызвало в городе большой резонанс: люди даже выходили на акции в поддержку осужденных, требуя пересмотра дела.

В итоге в конце 2019 года перед судом предстали следователи, которые его вели.

Одна из них призналась, что сфальсифицировала доказательства вины, чтобы облегчить себе труд и повысить раскрываемость. Ее уже уволили и осудили на полтора года условно.

Однако Михайлищев утверждает, что видел в момент нападения, лицом к лицу, именно Перевощикова, хотя до этого мужчины были едва знакомы и практически не общались.

Чтобы подтвердить это, Сергей даже согласился пройти детектор лжи. Что показали результаты теста?

Возможен ли пересмотр этого дела? Накажут ли второго следователя, который вел его? И что рассказывает девушка, из-за которой, возможно, и произошло это нападение?

Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".