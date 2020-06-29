Она творила ужасные вещи: историк Соколов устроил истерику во время суда

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга на неделю отложил изучение вещественных доказательств по делу об убийстве историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко. Причиной такого решения стала переписка преподавателя со своей возлюбленной.

В понедельник, 29 июня, состоялось заседание, во время которого Олег Соколов буквально перешел на крик. Историк эмоционально потребовал предать огласке его переписку с Анастасией Ещенко. По его словам, у людей сложилось впечатление, словно убитая — "чистая и невинная девочка". При этом Соколов обратил внимание на то, что аспирантка творила ужасные вещи, а общественность должна знать правду.

Преподаватель считает, что суд может действовать под давлением прессы, которой выгоден его отрицательный облик. Адвокат подсудимого Сергей Лукьянов согласился с ним, требуя максимальной гласности процесса, сообщает "Интерфакс".

Судья вынесла замечание Олегу Соколову, поскольку тот не соблюдал порядок во время заседания, повышал голос, а также делал ей замечания.

Решение о формате исследования протоколов вещественных доказательств суд примет тогда, когда появится окончательная позиция потерпевших.



Трагический и нашумевший инцидент произошел в ноябре 2019 года. Олега Соколова поймали с поличным, когда тот пытался утопить в Мойке части тела Анастасии Ещенко.

Как оказалось, 63-летний историк выстрелил в 24-летнюю возлюбленную из мелкокалиберного обреза, а затем стал душить. Тело убитой мужчина расчленил.

Около двух недель назад в Сети появилось видео, на котором запечатлена ссора Соколова и Ещенко за несколько часов до убийства. Якобы кадры способны продемонстрировать, что историк находился в психотравмирующей для него ситуации.