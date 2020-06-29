Специальные Олимпийские игры состоятся зимой 2022 года в Казани. Выбрать местом проведения столь крупных соревнований именно столицу Татарстана позволила репутация города, имеющего необходимый опыт. Как напоминает ГТРК "Татарстан" в эфире телеканала "Россия 1", здесь уже проводилась Всемирная летняя Универсиада 2013 года, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, Чемпионат мира по футболу-2018. В городе есть необходимая инфраструктура.

Решение о выборе места проведения соревнований вынес Международный координационный совет. На соревнования в Казань приедут лыжники, горнолыжники, сноубордисты, фигуристы — всего больше двух тысяч человек из 108 стран.

Всемирные Специальные Олимпийский игры проходят каждые два года по семи видам спорта. Мэри Дэвис, президент Олимпиады, поздравила Татарстан. По ее словам, Казань вошла в число городов, которые помогают людям с особенностями в развитии адаптироваться в обычной жизни.