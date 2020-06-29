Ким Кардашьян продала часть косметического бренда за 200 миллионов долларов

Производитель косметической продукции Coty планирует приобрести 20% акций компании Ким Кардашьян-Уэст KKW Beauty. Фирма выпускает декоративную косметику и парфюмерию. Сумма сделки составила $200 млн: таким образом, вся компания Кардашьян оценена в $1 млрд.

Сделка должна завершиться в начале следующего года. У Ким Кардашьян останется мажоритарным акционером с долей в 72%. Впрочем, по сведениям источников газеты Financial Times, у Coty есть возможность впоследствии приобрести контрольный пакет акций KKW. Никаких подробностей о продажах или прибыли KKW раскрыто не было.

По оценкам Forbes, мать Ким Кардашьян, Крис Дженнер, владеет 8% бизнеса. По словам представителей Coty, она останется ответственной за креативную стратегию, в то время как Coty сосредоточится на расширении разработки продуктов вне сферы декоративной косметики.

В начале этого года сводная сестра Ким — Кайли Дженнер — также заключила большую сделку с Coty, продав 51% своей косметической компании Kylie Cosmetics за 1,2 миллиарда долларов.

"Ким — настоящая икона современного мира", — заявил в своем заявлении председатель совета директоров и генеральный директор компании Coty Питер Харф (Peter Harf). "Ее влияние в сочетании с управленческими навыками Coty и глубоким знанием бьюти-отрасли позволит нам полностью раскрыть потенциал бренда".

Стороны намерены расширять линейку продуктов и присутствие на мировых рынках. Coty возьмет на себя развитие продуктов компании в области ухода за кожей, волосами, телом и ногтями.

В понедельник акции Coty подскочили на 12,4 процента до 4,70 доллара на предварительных торгах в Нью-Йорке.

Привлекая к сотрудничеству еще одну большую звезду социальных сетей, Coty пытается модернизировать свой собственный портфель кометических компаний, в который входят популярные бренды CoverGirl и Max Factor.

Coty также планирует взять на вооружение модель прямых онлайн-продаж в паре с агрессивным маркетингом в Instagram. Этот подход был опробован рядом новых косметических брендов, которые бросили вызов лидерам индустрии L'Oréal и Estée Lauder. Ставка делается на молодую аудиторию, которая предпочитает нишевые бренды, активно раскручиваемые лидерами мнений в социальных сетях.