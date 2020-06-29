29 июня 202017:50

Российские биатлонисты определились с местом проведения первого сбора

biathlonrus.com

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о ближайших планах мужской и женской сборных России. Стало известно, где и когда сильнейшие биатлонисты страны начнут подготовку к сезону.

Перед началом сборов все спортсмены пройдут тестирование на коронавирус. Мужская сборная России соберется в Рыбинске 2 июля, где начнет сбор. Там же будет проходить предсезонку и резервная команда. Как заявил Драчев ТАСС, сейчас СБР работает над тем, чтобы все спортсмены смогли вовремя прибыть на тренировочную базу.

Женская сборная России начнет сбор в Ижевске 5 июля и пробудет на нем 18 дней. Резервистки будут готовиться в Чайковском (Пермский край).

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