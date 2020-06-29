Против петербургского кафе возбудили дело за непристойную сосиску

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении компании, разместившей непристойную рекламу кафе.

Об этом общественность проинформировала пресс-служба ФАС северной столицы.

Отмечается, что горожане пожаловались в надзорное ведомство на рекламу кафе "Щелкунчик", чьи баннеры с текстом: "Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак" и сопутствующим двусмысленным изображением сосиски с яичницей показались заявителям неэтичными.

Сообщается, что рекламодателем рекламы кафе "Щелкунчик" является ООО "Династия", в отношении которого возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе, который не допускает использование непристойных образов.