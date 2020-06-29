Подозреваемый в педофилии и взяточничестве экс-чиновник Россельхознадзора избежал СИЗО

Подозреваемого в совращении несовершеннолетней девочки и получении взяток бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова отправили под домашний арест. Несмотря на ходатайство следователя, Пресненский суд Москвы отказался отправлять экс-чиновника под стражу.

Адвокат потерпевшей стороны Шота Горгадзе, который и дал ход делу, рассказал, что Натаров был другом семьи девочки и начал посылать ей непристойные сообщения еще четыре года назад, когда ей было 13 лет. Когда же ей исполнилось 15, обвиняемый пригласил девочку в кинотеатр, где арендовал отдельный зал, и вступил с ней в половую связь. Защитник утверждает, что у семьи год ушел на то, чтобы убедить полицейских начать расследование. В конце апреля Натаров уволился из Россельхознадзора, дабы не наносить ведомству репутационный ущерб.

Добившийся уголовного преследования экс-чиновника отец девочки обвинил его и во взяточничестве. Возглавляющий зерновую компанию бизнесмен утверждает, что на протяжении 10 лет ежемесячно выплачивал Натарову деньги за общее покровительство. По оценке его адвоката, за это время набралась сумма порядка 6 миллионов рублей.

По меньшей мере до 25 августа Натаров будет находиться под домашним арестом.