Сингапурцам раздают гаджеты для борьбы с распространением коронавируса

Гражданам Сингапура начали выдавать специальные приборы для отслеживания потенциальных контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией. Трекер работает исключительно по Bluetooth, обмениваясь сигналом с аналогичными устройствами, оказавшимися в непосредственной близости, а также смартфонами с приложением TraceTogether.

Подключаться к сотовым сетям и определять GPS-координаты пользователя гаджет не может, уверяют власти, а данные отправляются только в пределах радиуса действия Bluetooth. Вся собранная им информация хранится в зашифрованном виде до 25 дней, после чего автоматически удаляется.

Первым новое устройство раздали пожилым сингапурцам, которые живут вдали от родственников, сообщает BBC. Подзаряжать его не нужно, а батареи хватает на 9 месяцев.

Если выяснится, что человек находился в близком контакте с людьми, инфицированными COVID-19, с ним свяжутся медицинские работники. А если положительный результат теста на COVID-19 диагностируют у самого пользователя, то его гаджет передадут в службу здравоохранения для извлечения данных.

Сингапур стал одной из первых стран в мире, где было запущено специальное приложение для отслеживания контактов с больными COVID-19. Вышедшая в апреле программа TraceTogether не запрашивает геолокацию, а обмен данными происходит исключительно через Bluetooth.

Ранее в этом месяце министр иностранных дел и глава программы развития Сингапура "Умная нация" Вивиан Балакришнан заявил, что TraceTogether скачали 1,8 миллиона раз — или около 25% населения страны. Политик назвал эти цифры недостаточными и анонсировал надеваемое устройство, которое должно помочь еще сильнее сдержать распространение инфекции.

Министр отдельно подчеркивал, что гаджет не предназначен для слежки. "В частности, на этом устройстве нет чипа GPS. Нет даже подключения к интернету и сотовым сетям, — говорил он. — Без GPS-чипа устройство не может отслеживать местоположение или перемещения людей. А поскольку интернет-подключение отсутствует, нет и возможности загружать данные без участия или согласия пользователя".