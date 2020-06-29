Смертельное противостояние прохожего и вооруженного дебошира на Украине попало на видео

В Новомосковске, расположенном в Днепропетровской области Украины, 24-летний парень вступил в противостояние с вооруженным мужчиной и был убит.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 июня. По словам очевидцев, убийца устроил беспорядочную пальбу на городской улице, а затем стал прицельно стрелять по молодому человеку, который попытался его урезонить.

Пострадавший был госпитализирован с простреленной паховой артерией и скончался в больнице на следующий день.

Полицейские задержали 42-летнего стрелка. По их информации, орудием убийства оказался сигнальный пистолет, кустарно переделанный для использования травматических патронов.