Проголосовала трижды: россиянке из Израиля грозит "уголовка"

Жительница Израиля Яэль Ильински, являющаяся гражданкой России, сообщила о том, что смогла трижды проголосовать по поправкам в Конституцию. Кроме того, бюллетень выдали даже ее несовершеннолетней дочери. Если факт неоднократного голосования подтвердится, женщине грозит большой штраф или лишение свободы сроком до четырех лет.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев рассказал, что голосование за рубежом является явочным. По его словам, процедура рассчитана на добросовестного человека, который хочет выразить свою точку зрения.

Булаев отметил, что если факт четырехкратного голосования будет подтвержден документально, то налицо предварительный сговор. Россиянке, живущей в Израиле, грозит значительный штраф или до четырех лет лишения свободы.

Заместитель председателя ЦИК также рассказал РИА Новости, что комиссия сравнивает базы данных за рубежом и способна вычислить тех, кто смог проголосовать неоднократно.

Яэль Ильински рассказала, что отдать свой голос она смогла в электронном виде, а также лично в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Ранее о похожей ситуации рассказал журналист Павел Лобков, который смог проголосовать дважды — в первый раз на избирательном участке, во второй раз онлайн.