Ледостойкую платформу для Ямала построят в Астрахани

В "Южном центре судостроения и судоремонта" ко Дню кораблестроителя заложена ледостойкая стационарная платформа для "Газпрома". Она будет работать на газовом месторождении "Каменномысское — море" на Ямале в условиях, когда толщина льда составляет два метра, а глубина дна — всего 8-16 метров. На этом месторождении планируется ежегодно добывать по 15 миллиардов кубометров газа.

Зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин выразил уверенность, что огромный потенциал и знания позволят обустроить месторождение и астраханские судостроители справятся с заказом, сообщает ГТРК "Лотос". В создание проекта будут использоваться только отечественное оборудование и российские технологии.

"Этот заказ позволяет нам рассчитывать на развитие экономики всего региона в целом. Предприятие является поселкообразующим, — отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. – Это жизнь целого населенного пункта. Это возможность возвратиться домой нашим судостроителям и продолжить работу здесь, на родном предприятии".

Ледовая платформа отправится по воде в Калининград для монтажа конструкции к началу 2022 года. А уже из Калининграда платформу транспортируют к точке постоянного базирования.

"Судостроители традиционно используют воду − это для нас родная стихия для транспортировки, — пояснил вице-президент по техническому развитию АО "Объединенная судостроительная корпорация" Василий Бойцов. — Изделия большие, объемные. Конечно, водный путь самый выгодный, самый простой".

Над крупным проектом "Газпрома", которым является создание ледостойкой стационарной платформы, на бывшем заводе "Красные Баррикады" трудятся 900 судостроителей.

Закладка ледостойкой стационарной платформы − лишь первый этап работ. Впереди еще как минимум двухлетнее сотрудничество астраханских заводов с "Газпромом".