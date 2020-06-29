При пожаре во Владимирском Театре драмы пострадал один человек

В результате пожара в здании Владимирского областного академического Театра драмы пострадал один человек. Как передает ГТРК "Владимир", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", очевидцы сообщали о хлопке. Затем из театра повалил дым.

Прибывшие пожарные расчеты локализовали возгорание в 16.50. Площадь пожара составила 500 кв.м, сообщает МЧС. Пострадавший мужчина 1969 г.р. госпитализирован.

Дознаватели МЧС России назвали предварительную причину пожара. В здании проводились электротехнические работы, во время которых и произошло возгорание. Работники пытались потушить огонь самостоятельно, поэтому поздно вызвали пожарную охрану.

На место происшествия прибыл глава администрации города Андрей Шохин. "Вести" следят за развитием ситуации.