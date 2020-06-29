"Я откуда должна была знать?": Волочкова прокомментировала выписанный ей штраф

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала выписанный ей штраф за поездку в Дивеево и нарушение карантина. Она отметила, что не знала об установленных правилах.

Артистка рассказала, что была в Дивеево с целью посещения службы в храме. Затем она отправилась на святой источник вместе со своим шофером. За все время Волочкову никто не останавливал. Лишь когда балерина зашла в продуктовый магазин, на нее и спутника составили протоколы об административном правонарушении, сообщает РИА Новости.

Вышеназванная ситуация вызвала возмущение у артистки. "Я откуда должна была знать, что село закрыто?", — отметила Анастасия. По ее словам, введение карантина было непонятным, поскольку сам монастырь открыт, там находятся много людей, идут службы. "Если у вас закрыто Дивеево, закройте храмы на замок", — заявила Волочкова. Балерина обратила внимание на то, что кроме нее в церкви было много приезжих — кто-то из Омска, кто-то из Благовещенска. Анастасия добавила, что никаких протоколов не подписывала.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее рассказал, что обратил внимание на снимки балерины, где она запечатлена на фоне храма, после того, как к нему обратились местные жители. Люди возмутились, что "звездам" можно все. Теперь Волочковой грозит штраф от 1 тысячи рублей, а сопровождавшему ее человеку — от 15 тысяч.