Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву посмертно

Орденом Пирогова президент России Владимир Путин наградил 19-летнюю студентку медицинского колледжа Светлану Анурьеву за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусом COVID-19. На четвертой стадии рака она до последнего своего дня помогала в качестве волонтера заболевшим. Указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации" размещен на портале официальной информации.

Светлана долгое время не знала, что больна, рассказала мать девушки. За медицинской помощью она обратилась в начале 2020 года. Девушка перенесла операцию, но тогда рак у нее не выявили. Когда Светлана попала в больницу вновь в начале мая, то у нее обнаружили уже неоперабельную опухоль. Это не сломило девушку. После выписки она вернулась к волонтерской деятельности. Активистки добровольческого движения "Мы вместе" не стало 31 мая 2020 года. Имя девушки-волонтера будет носить Ульяновский медколледж. Кроме того, знак "За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой" учрежден указом губернатора Ульяновской области.