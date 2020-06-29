На Химкинском водохранилище ликвидируют нефтяное пятно

На Химкинском водохранилище в Подмосковье зафиксировано увеличение разлива нефти до 22 тысяч квадратных метров.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов РФ.

Отмечается, что предельно допустимая концентрация химических элементов превышена в 1000 раз, что привело к гибели рыб и птиц.

По данным Росводресурсов, источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации, который эксплуатирует МУП "Химводосток".

Впервые нефтяное пятно было обнаружено 25 июня 2020 года. В настоящее время оно локализовано боновыми заграждениями, ведутся работы по откачке нефтепродуктов и их нейтрализации сорбентами.